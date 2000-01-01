Обучающий курс по визуальному редактору кода webflow, после прохождения которого, вы сможете удалённо зарабатывать до 100 000 рублей в месяц, создавая адаптивные сайты с впечатляющей анимациейподробнее о курсе
Webflow позволяет быстро и качественно создавать и запускать сайты под ключ
С нуля создавать современные сайты, без привлечения верстальщиков и программистов
В webflow есть мощные инструменты для создания CSS-анимаций в том числе трёхмерных
Проекты намного легче согласовать, если заказчик может «пощупать» сайт или увидеть анимацию в своём браузере.
Сайты на webflow быстро загружаются и отлично выглядят на любых устройствах, благодаря чистому коду
Вы сможете общаться с разработчиками на одном языке и находить лучшие решения.
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Приходится постоянно дёргать верстальщика и пытаться донести необходимые изменения. Лучше потратить это время на доработку дизайна в процессе вёрстки.
К сожалению верстальщик не так любит дизайн как вы. В итоге сайт не выглядит так же привлекательно, как на макете и часто бывает стыдно показывать итоговый результат.
Частенько верстальщик называет сроки с запасом, но всё равно не успевает. Например лендинг спокойно можно свертать за день.
Приходится постоянно дёргать верстальщика и пытаться донести необходимые изменения. Лучше потратить это время на доработку дизайна в процессе вёрстки.
К сожалению верстальщик не так любит дизайн как вы. В итоге сайт не выглядит так же привлекательно, как на макете и часто бывает стыдно показывать итоговый результат.
Частенько верстальщик называет сроки с запасом, но всё равно не успевает. Например лендинг спокойно можно свертать за день.
Многие думают что это очень сложно и придётся долго учиться. Отчасти они правы =) Но Webflow позволяет, не погружаясь в дебри изучения кода, комфортно и быстро освоить процесс вёртстки, что открывает массу возможностей для веб-дизайнера.
Вёрстка на webflow не отличается от обычной вёрстки, так что сайты работают быстро и если нужно прикрутить сайт к системе управления или добавить сложный функционал, можно смело отдавать специалистам
Блочная вёрстка позволяет подстраиваться под любые экраны, это называется отзывчивый дизайн. Так же правильная разметка кода хорошо влияет на поисковую оптимизацию.
В webflow очень серьёзно подошли к вопросу анимации и интерактивности. С помощью встроенных инструментов можно создавать впечатляющие анимации. Полная свобода творчества.
Есть возможность выгрузить код для дальнейшей доработки или размещения на своём сервере. Все формы и интерактивные элементы продолжают работать.
Вёрстка на webflow не отличается от обычной вёрстки, так что сайты работают быстро и если нужно прикрутить сайт к админке или добавить сложный функционал, можно смело отдавать специалистам
Блочная вёрстка позволяет подстраиваться под любые экраны, это называется отзывчивый дизайн. Так же правильная разметка кода хорошо влияет на поисковую оптимизацию.
В webflow очень серьёзно подошли к вопросу анимации и интерактивности. С помощью встроенных инструментов можно создавать впечатляющие анимации. Полная свобода творчества.
Есть возможность выгрузить код для дальнейшей доработки или размещения на своём сервере. Все формы и интерактивные элементы продолжают работать.
Огромный плюс при устройстве в веб-студию
Возможность больше зарабатывать на комплексных проектах
Сможете быстро запускать и тестировать собсвенные проекты
Ёмкие уроки в среднем по десять минут. Каждый урок — отдельная тема, если что-то забудете сможете вернуться и пройти заново.
Записи вебинаров, на которых будут ответы на вопросы и разборы домашних заданий с прошлого потока.
Стоимость курса
с 3 октября: 4 900
На этой неделе вы познакомитесь с сервисом и создадите свой первый сайт.
Знакомство с webflow
Обзор интерфейса. Создаём новый аккаунт. Разбираемся со стурктурой сайта и базовыми свойствами классов. Работаем с навигатором.
ДЗ: Верстаем первый экран сайта
Структура сайта
Основные структурные элементы webflow, из которых создаётся сайт. Колонки, ссылки, слайдеры шрифты, картинки Типичные ошибки, которые помешают при адаптации.
ДЗ: Верстаем оставшиеся блоки сайта
Адаптивная вёрстка
Адаптивная и отзывчивая вёрстка. Резиновые блоки. Комбо-классы.
ДЗ: Адаптируем существующий сайт
На выполнение уроков уйдёт не больше двух часов в день
Поведение блоков
Абсолютное позиционирование блоков. Различия в поведении block и inline-block. Разбираемся с поведением floating. Разные состояния элементов интерфейса (наведение, нажатие, фокус).
ДЗ: Делаем сайт интерактивным
Анимация
Анимация:
при скролле
при наведении мыши
при нажатии
ДЗ: Оживляем сайт.
3d-анимация
Делаем переворачивающуюся при наведении 3d-карточку.
ДЗ: Придумайте свою 3d-анимацию.
На этом этапе вы верстаете свой проект и получаете индивидуальные видео-разборы. Вы выбираете макет и получаете исходные файлы, которые превратите в работающий сайт
На этой неделе вы научитесь создавать анимацию и интерактивные элементы, которые сделают ваши статичные макеты живыми. Также вы научитесь экспортировать сайт из webflow и загружать его на собственный хостинг.
Изменяем стандартные компонены
Сложный слайдер с использованием интеракции.
ДЗ: Придумайте свою анимацию слайдера.
Будущее вёрстки
Различные способы позиционирования блоков. Новый CSS-механизм флексбокс для создания сложных раскладок блоков.
ДЗ: Пройти обучающую игру.
Выгружаем готовый сайт
Настройка форм, целей в яндекс.метрике и GA, SEO. Экспорт кода, плагины, custom code.
ДЗ: Загрузить сайт на хостинг.
Небольшой урок по созданию и анимировании кнопки
Костя очень быстро освоил webflow и уже на первой неделе сверстал свой первый сайт с изящной адаптивностью
После прохождения курса Юля с лёгкостью сверстала довольно сложный макет
Мария досконально разобралась в webflow и уже сверстала не один проект
Ярослав очень хороший дизайнер, а теперь и верстальщик. Сверстал сайт своего агентства.
Занимаюсь графическим и веб-дизайном около восьми лет. Долго страдал, делая сайты в фотошопе, пока не открыл для себя Sketch. С тех пор изучаю все новые сервисы и инструменты, чтобы не терять драгоценное время. Пожалуй самым большим открытием стал для меня Webflow — сервис, дающий полную свободу творчества в вебе.
В Webflow удобно верстать лендинги и страницы с необычным дизайном. Иногда бывает удобно сверстать часть макета на webflow, а потом доработать в привычном редакторе.
Есть несколько способов. У Webflow есть собственная CMS, но за неё придётся ежемесячно платить. Либо можно прикрутить сайт к любой сторонней CMS. На курсе я покажу как поставить на сайт простою cms textolite.
Любой сайт можно сверстать в webflow, но для сложного функционала, вроде личного кабинета, корзины и т. д. нужно будет обратиться за доработкой к программисту.
В самом сервисе пока нет, но разработчики обещают добавить такую возможность. Пока можно использовать любые плагин с помощью custom code на выгруженных сайтах. На курсе я покажу как добавить плагин постраничной прокрутки Fullpage.js
К сожалению скачать не получится, сервис работает в браузере. В этом решении много плюсов: работа на любых платформах, постоянные обновления и т. д. Минус в том что для работы нужен интернет.
Есть бесплатный план с полным функционалом, но без возможности выгружать сайты. Так же есть несколько платные подписки, самая оптимальная — 20$ в месяц.
Сам процесс вёрстки довольно прост, но вначале бывает сложно, как и в любом новом направлении. Курс поможет с комфортом всему научиться, а домашние задания помогут выяснить все нюансы.
На официальном сайте webflow.com. Есть несколько промо-сайтов возможностей webflow: интерактивность, 3d-анимации, cms
Профессия разработчика не заканчивается на вёрстке. Есть множество вопросов связанных с производительностью сайта, сложными анимациями и созданием сложных проектов. Webflow позволяет решать только базовые задачи.
Сможете, но я предпочитаю сделать предварительный дизайн в скетче или фотошопе, а мелочи уже дорабатывать в webflow.
Простую посадочную страницу из 7-8 экранов можно сверстать за день.
Длительность курса — 3 недели. Времени нужно минимально 3-4 часа в неделю.
Экспортировать одной кнопкой не получится, но можно перенести практический любой дизайн в webflow с точностью до пикселя. Эта техника ещё называется pixel perfect.
Webflow скорее редактор кода, чем конструктор. Ограничений практически нет, вы сможете воссоздать любой дизайн. Есть ограничения в технической части, но они решаются плагинами либо с помощью разработчика.
После выгрузки из webflow, у вас остаётся папка с сайтом, где собраны все файлы. Вы можете как угодно редактировать и дорабатывать его, к webflow он уже не привязан.
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